2.500 Tambang Ilegal Dibacking Aparat dan Pejabat, Mahfud MD: Itu Masalah

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan ada 2.500 tambang ilegal di Indonesia yang dilindungi aparat. Hal ini dia soroti saat Debat Cawapres kedua di JCC, Minggu (21/1/2024).

"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan tambang ilegal dibacking aparat dan pejabat itu masalahnya," tegasnya.

Menurutnya terlalu banyak mafia di Indonesia. Bukan hanya soal tambang, dia juga menyinggung soal besarnya lahan hutan yang terkikis (deforestasi) selama 10 tahun terakhir. Setidaknya 12,5 ha lahan hutan lenyap dalam kurun waktu 10 tahun.

"12,5 ha deforestasi itu jauh lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," kata Mahfud.

Dalam debat dia menegaskan bahwa seharusnya Sumber Daya Alam (SDA) yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Sumber Daya Alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit tapi subsidi makin besar, setiap tahun naik, pasti ada yang salah,” kata Mahfud.