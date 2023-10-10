Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pontjo Sutowo Gugat Pemerintah soal Sengketa Hotel Sultan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:55 WIB
Pontjo Sutowo Gugat Pemerintah soal Sengketa Hotel Sultan
Pontjo Sutowo gugat pemerintah soal sengketa hotel Sultan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bos PT Indobuildco, Pontjo Sutowo menggugat pemerintah atas sengketa lahan yang tengah terjadi di kawasan Hotel Sultan.

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakata Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada Senin 9 Oktober 2023. Adapun Klasifikasi Perkara pada gugatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Pada gugatannya, Pontjo Sutowo menggugat 4 pihak di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun saat ini status perkara tersebut masih dalam tahap penunjukan juru sita serta Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti, dan Penetapan Penunjukan Jurusita.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva mengatakan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang mewajibkan PT Indobuildco untuk melakukan pengosongan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3155905/lahan_tanah-A6ve_large.jpg
Soal Rencana Ambil Alih Tanah Nganggur 2 Tahun, Istana: Cegah Konflik Agraria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/470/3034412/eks-kombatan-gam-bakal-dapat-lahan-22-000-ha-sebelum-oktober-2024-WP19TZW4Rm.png
Eks Kombatan GAM Bakal Dapat Lahan 22.000 Ha Sebelum Oktober 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/320/2958630/dianggap-gagal-istana-proyek-food-estate-bakal-terus-dievaluasi-ypbi1i67w8.jpg
Dianggap Gagal, Istana: Proyek Food Estate Bakal Terus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898650/babak-baru-pengosongan-hotel-sultan-bahlil-dilibatkan-cek-izin-usaha-indobuildco-3lDmSPMdNn.JPG
Babak Baru Pengosongan Hotel Sultan, Bahlil Dilibatkan Cek Izin Usaha Indobuildco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/470/2882431/menteri-atr-siapkan-tanah-500-meter-dan-sertifikat-untuk-warga-pulau-rempang-KnPMQhTjP8.jpg
Menteri ATR Siapkan Tanah 500 Meter dan Sertifikat untuk Warga Pulau Rempang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/01/470/2337431/fpi-dibubarkan-penyelamatan-lahan-ptpn-bisa-lebih-cepat-gLnntbGtyt.jpg
FPI Dibubarkan, Penyelamatan Lahan PTPN Bisa Lebih Cepat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement