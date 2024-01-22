Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Kapital Perluas Layanan Pembiayaan Lewat Penjualan Alat Transportasi Asal China di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:45 WIB
MNC Kapital Perluas Layanan Pembiayaan Lewat Penjualan Alat Transportasi Asal China di Indonesia
MNC Kapital Perluas Layanan Pembiayaan (Foto: MNC Kapital)
JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) Tbk bakal memperluas layanan pembiayaan lewat penandatanganan joint venture agreement (perjanjian usaha patungan) dengan perusahaan transportasi raksasa asal Tiongkok, China Shandong Heavy Industry Group (SHIG).

President Director of PT MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka menjelaskan, lewat perjanjian kerjasama tersebut bakal memperluas pangsa pasar SHIG di Indonesia untuk menjual berbagai produknya.

"Harapannya ini akan menjadi satu sinergi yang efektif, contohnya MNC bank akan menchanelkan pembiayaan Kepada MNC leasing Kepada customer base SHIG," ujar Yudi Hamka di Park Hyatt Jakarta, Senin (22/1/2024).

Menurutnya, SHIG merupakan perusahaan yang cukup besar di China dan mempunyai market yang cukup besar di Indonesia. Salah satu produk SHIG yang ada di Indonesia seperti Zhongtong Bus, yang saat ini menjadi armada angkutan masal Busway di DKI Jakarta.

Yudi Hamka optimis, lewat kerjasama yang dijalin ini bakal cukup menguntungkan dalam memperluas akses pembiayaan MNC Leasing untuk menjual berbagai produk SHIG di Indonesia.

