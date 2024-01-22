MNC Group Tandatangani Perjanjian Usaha Patungan Bersama Produsen Alat Transportasi asal China

MNC Group Tandatangani Perjanjian Usaha dengan Perusahaan China (Foto: MPI)

JAKARTA - MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) tandatangani joint venture agreement (perjanjian usaha patungan) dengan perusahaan raksasa asal China yakni, China Shandong Heavy Industry Group (SHIG).

Penandatanganan kerjasama itu dipimpin langsung oleh Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Chairman Shandong Heavy Industry Group, Tan Xuguang di Park Hyatt Jakarta, Senin (22/1/2024).

Pada kesempatan tersebut, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan seluruh ekosistem bisnis MNC Group siap dikerahkan untuk mencapai kesuksesan kerjasama tersebut. Seperti platform media untuk sarana pengiklanan, hingga lini bisnis keuangan sebagai akses pembiayaan penjualan produk SHIG.

"Kami berkomitmen untuk menyukseskan usaha bisnis bersama, jadi terima kasih banyak atas kepercayaannya bahkan sebagai mitra Anda," ujar Hary Tanoe dalam sambutannya.

Group Industri Berat Shandong, yang berkantor pusat di Jinan, Provinsi Shandong, adalah grup peralatan industri transportasi multinasional terkemuka di Tiongkok.