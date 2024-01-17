Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Catat Ada 1.000 Lebih Agen Sales Terdaftar dalam Setahun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:43 WIB
MNC Finance Catat Ada 1.000 Lebih Agen Sales Terdaftar dalam Setahun
MNC Finance berikan penghargaan ke sales agent (Foto: MPI)
JAKARTA - PT MNC Finance menggelar acara penghargaan tahunan Top Elite Sales Agent 2023 untuk rekanan yang secara konsisten memberikan kontribusi penjualan.

Marketing Director PT MNC Finance Henby mengungkapkan, tahun 2023 menjadi tahun ketujuh penyelenggaraan acara tersebut.

"Dari 2016 (penyelenggaraan Agent Award) 7 tahun, dan 2024 kami sudah siapkan program kepada mitra teman-teman sales agent," jelasnya di Gedung MNC Tower Lantai 24, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Dikatakannya, selama setahun, ada kurang lebih 1.000 pengusaha yang tergabung menjadi mitra MNC Finance.

"Kalau mitra kami selama setahun ini ada 1.000 orang lebih karena kami tersebar di seluruh pulau. Jadi ada 40 cabang kami semua ada mitra yang kami pilih yang 3 kontribusi terbesar," tuturnya.

