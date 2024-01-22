Punya Harta Rp613 Triliun, Orang Terkaya Indonesia Lebih Tajir Dibanding Miliarder Jepang

Orang Terkaya Indonesia Lebih Tajir Dibanding Miliarder Jepang (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Orang terkaya Indonesia lebih tajir dibanding miliarder Jepang. Hal ini terlihat dari data Forbes 2024.

Harta orang terkaya Indonesia bersaing ketat dengan miliarder asal Jepang. Bahkan keduanya masuk daftar 50 orang terkaya di dunia. Nama mereka sejajar dengan miliarder dunia lainnya seperti Zhang Ziming sang pendiri TikTok hingga MacKenzie Scott, janda dari Jeff Bezos.

Lalu siapa orang terkaya di Indonesia dan Jepang? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes the real time billionaires, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Orang terkaya Indonesia saat ini adalah Prajogo Pangestu dengan harta kekayaan mencapai USD39,3 miliar atau setara Rp613,08 triliun (kurs Rp15.600 per USD).

Sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia hingga energi. Pria 79 tahun tersebut pernah menjadi sopir angkot dan kini menjelma sebagai orang terkaya di Indonesia.

Dengan kekayaan Rp613,08 triliun, Prajogo juga menduduki peringkat 32 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.