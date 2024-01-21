Minum Air Putih Harga Jutaan Jadi Tren di Kalangan Orang Kaya

JAKARTA - Pernahkah mendengar tentang restoran yang menawarkan menu air putih mewah alih-alih anggur berkualitas? Atau pesta pernikahan yang kedua mempelainya bersulang menggunakan H2O mewah alih-alih sampanye atau jus buah?

Dikutip BBC Indonesia, Minggu (21/1/2024) Air putih mewah itu disebut-sebut punya khasiat lebih banyak ketimbang air mineral standar atau air kemasan. Itu sebabnya Anda harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk bisa menenggaknya.

Air tersebut bahkan dapat dipadukan dengan makanan - mulai dari steak hingga ikan - seperti halnya minuman anggur.

Minuman mahal ini dikenal dengan sebutan ‘fine water’. Ia berasal dari sumber alami seperti batuan vulkanik, es yang mencair dari gletser, atau tetesan kabut. Bahkan ada yang diekstraksi langsung dari awan.

Setiap air mewah ini memiliki karakteristik dari tempat asalnya dan, tidak seperti air kemasan pada umumnya, air tersebut sama sekali tidak diolah.

Saat ini terdapat ratusan merek air mewah di seluruh dunia dan bahkan ada ahli yang dapat memberi Anda saran mengenai merek tersebut.