Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minum Air Putih Harga Jutaan Jadi Tren di Kalangan Orang Kaya

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |08:25 WIB
Minum Air Putih Harga Jutaan Jadi Tren di Kalangan Orang Kaya
Harga Air Putih Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah mendengar tentang restoran yang menawarkan menu air putih mewah alih-alih anggur berkualitas? Atau pesta pernikahan yang kedua mempelainya bersulang menggunakan H2O mewah alih-alih sampanye atau jus buah?

Dikutip BBC Indonesia, Minggu (21/1/2024) Air putih mewah itu disebut-sebut punya khasiat lebih banyak ketimbang air mineral standar atau air kemasan. Itu sebabnya Anda harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk bisa menenggaknya.

Air tersebut bahkan dapat dipadukan dengan makanan - mulai dari steak hingga ikan - seperti halnya minuman anggur.

Minuman mahal ini dikenal dengan sebutan ‘fine water’. Ia berasal dari sumber alami seperti batuan vulkanik, es yang mencair dari gletser, atau tetesan kabut. Bahkan ada yang diekstraksi langsung dari awan.

Setiap air mewah ini memiliki karakteristik dari tempat asalnya dan, tidak seperti air kemasan pada umumnya, air tersebut sama sekali tidak diolah.

BACA JUGA:

Potret Sri Mulyani Ngobrol 4 Mata dengan JokowiBACA JUGA:

Potret Sri Mulyani Ngobrol 4 Mata dengan JokowiSaat ini terdapat ratusan merek air mewah di seluruh dunia dan bahkan ada ahli yang dapat memberi Anda saran mengenai merek tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement