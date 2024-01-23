Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kena Suspensi, BEI Minta Saham Hotel Sahid Cooling Down

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |08:34 WIB
Kena Suspensi, BEI Minta Saham Hotel Sahid <i>Cooling Down</i>
Suspensi Saham SHID. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan penghentian sementara atau suspensi saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). Hal ini karena terjadi kenaikan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham SHID pada perdagangan 23 Januari 2024.

"Penghentian sementara perdagangan Saham SHID tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Senin (22/1/2024).

Adapun Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/278/2954818/saham-hotel-sahid-shid-diperdagangkan-lagi-hari-ini-uNGx2Hlnrx.jpg
Saham Hotel Sahid (SHID) Diperdagangkan Lagi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/01/278/2433759/terdampak-covid-19-hotel-sahid-jaya-rugi-rp8-7-miliar-Dvra7nR71b.jpg
Terdampak Covid-19, Hotel Sahid Jaya Rugi Rp8,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/02/320/2320281/istri-pendiri-sahid-group-meninggal-dunia-begini-sepak-terjang-bisnisnya-n7hH4DeDXW.jpg
Istri Pendiri Sahid Group Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjang Bisnisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/29/278/2084917/hotel-sahid-alami-kenaikan-rugi-bersih-rp19-89-miliar-di-semester-i-2019-NF1J8mOeWP.jpg
Hotel Sahid Alami Kenaikan Rugi Bersih Rp19,89 miliar di Semester I-2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/21/278/1721438/rupst-hotel-sahid-jaya-rombak-jajaran-komisaris-EPEQzARQdF.jpg
RUPST, Hotel Sahid Jaya Rombak Jajaran Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/22/278/810786/YkLoIP9n1i.jpg
Hotel Sahid Bagi Dividen Rp6,7/Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement