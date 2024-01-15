Saham Hotel Sahid (SHID) Diperdagangkan Lagi Hari Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan saham (unsuspensi) PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). Sebelumnya saham SHID sempat dihentikan sementara pada 11 Januari 2024.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham SHID secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Senin 15 Januari 2024.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham SHID di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 15 Januari 2024," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Adapun suspensi dibuka merujuk Pengumuman Bursa Peng-SPT-00004/BEI.WAS/01-2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID).

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham SHID atau emiten yang bergerak di bidang perhotelan ini terus menguat.

Saham SHID telah melonjak sebesar 142,86% selama sepekan terakhir. Saham SHID ditutup naik Rp470 atau 24,61% di level Rp2.380 per saham pada perdagangan Kamis (11/1). Selain itu, SHID juga melesat 164,44% dalam sebulan terakhir.