Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Hotel Sahid (SHID) Diperdagangkan Lagi Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |08:34 WIB
Saham Hotel Sahid (SHID) Diperdagangkan Lagi Hari Ini
BEI Cabut Suspensi Saham SHID. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan saham (unsuspensi) PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). Sebelumnya saham SHID sempat dihentikan sementara pada 11 Januari 2024.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham SHID secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Senin 15 Januari 2024.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham SHID di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 15 Januari 2024," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Adapun suspensi dibuka merujuk Pengumuman Bursa Peng-SPT-00004/BEI.WAS/01-2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID).

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham SHID atau emiten yang bergerak di bidang perhotelan ini terus menguat.

Saham SHID telah melonjak sebesar 142,86% selama sepekan terakhir. Saham SHID ditutup naik Rp470 atau 24,61% di level Rp2.380 per saham pada perdagangan Kamis (11/1). Selain itu, SHID juga melesat 164,44% dalam sebulan terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/278/2958997/kena-suspensi-bei-minta-saham-hotel-sahid-cooling-down-ZONjJcqkp4.jpg
Kena Suspensi, BEI Minta Saham Hotel Sahid Cooling Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/01/278/2433759/terdampak-covid-19-hotel-sahid-jaya-rugi-rp8-7-miliar-Dvra7nR71b.jpg
Terdampak Covid-19, Hotel Sahid Jaya Rugi Rp8,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/02/320/2320281/istri-pendiri-sahid-group-meninggal-dunia-begini-sepak-terjang-bisnisnya-n7hH4DeDXW.jpg
Istri Pendiri Sahid Group Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjang Bisnisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/29/278/2084917/hotel-sahid-alami-kenaikan-rugi-bersih-rp19-89-miliar-di-semester-i-2019-NF1J8mOeWP.jpg
Hotel Sahid Alami Kenaikan Rugi Bersih Rp19,89 miliar di Semester I-2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/21/278/1721438/rupst-hotel-sahid-jaya-rombak-jajaran-komisaris-EPEQzARQdF.jpg
RUPST, Hotel Sahid Jaya Rombak Jajaran Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/22/278/810786/YkLoIP9n1i.jpg
Hotel Sahid Bagi Dividen Rp6,7/Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement