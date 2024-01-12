Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik Tak Wajar, BEI Gembok Saham Hotel Sahid (SHID)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:04 WIB
Naik Tak Wajar, BEI Gembok Saham Hotel Sahid (SHID)
BEI suspensi saham SHID (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau suspensi saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). Saham SHID digembok karena terjadinya kenaikan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham SHID pada perdagangan 12 Januari 2024.

"Penghentian sementara perdagangan Saham SHID tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (12/1/2024).

Adapun suspensi bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID).

Berdasarkan data BEI, saham SHID telah melonjak sebesar 197,50% selama sepekan terakhir. Saham SHID sendiri ditutup naik 470 poin atau 24,61% di level Rp2.380 pada perdagangan Kamis (11/1).

BEI sempat meminta penjelasan atas volatilitas transaksi saham Hotel Sahid Jaya, sebagaimana terungkap dari keterbukaan informasi perseroan dalam menjawab permintaan penjelasan tersebut.

Halaman:
1 2
