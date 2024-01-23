Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Jateng

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Jokowi mengatakan bahwa ruas jalan yang diresmikan merupakan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahun 2023.

"Hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah ruas Jalan Purwodadi-Wirosari-Blora, Wulung-Klatak, dan Randublatung-Getas di Kabupaten Blora semuanya dari anggaran Inpres Jalan Daerah," katanya dalam sambutannya saat peresmian, Selasa (23/1/2024).

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk Inpres Jalan Daerah. Anggaran tersebut dibagi ke beberapa provinsi di Tanah Air untuk melaksanakan pembangunan jalan.

"Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Rp1,36 triliun dan khusus Kabupaten Blora mendapatkan anggaran Rp257 miliar, besar sekali," jelasnya.

Jokowi pun mengapresiasi ruas jalan yang dibangun saat ini memiliki kualitas yang lebih baik. Meski mengeluarkan anggaran yang lebih mahal, Presiden berharap jalan tersebut dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.