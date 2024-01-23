Kunjungi Produsen Billiard, Alam Ganjar Temukan Perspektif Wirausaha Berbasis Kerakyatan

JAKARTA - Putra Capres Nomor Urut 3 Muhammad Zinedine Alam Ganjar menemukan prespektif baru dimana ada seorang anak muda yang berhasil menjadi produsen meja billiard di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Billiard yang umumnya berada di pasaran merupaka produk hasil impor. Menurut Alam ini menjadi suatu peluang usaha dimana kualitas produksi dari meja billiard dari Semarang bisa dipasarkan dan bersaing dengan produk impor.

"Ngeliat satu desa di Ambarawa bisa jadi sentra produsen billiard itu luar biasa sih karena ini perspektif baru bagaimana kita bisa mengembangkan suatu bisnis yang sebelumnya memang tidak terpikirkan dan ini menjadi sentra menjadi produksi billiard," kata Alam, Selasa (23/1/2024).

Dalam keberhasilannya menjadi produsen meja billiard, Lest Billiard yang merupakan produsen tersebut masih menemukan sejumlah persoalan yang dihadapi.

Salah satu keresahannya yakni terkait dengan permodalan. Untuk itu, Alam menjelaskan pentingnya ada regulasi yang memudahkan untuk UMKM dalam mengembangkan usahanya.