Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Viral! Sopir Truk dengan Penampilan Mirip Barbie

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:45 WIB
Viral! Sopir Truk dengan Penampilan Mirip Barbie
Sopir Truk Berpenampilan Barbie. (Foto: Okezonec.om/Oddity Central)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita berprofesi sebagai sopir truk viral di media sosial. Dirinya pun mendapatkan julukan Barbie Rumania.

Dia sering tampil dengan pakaian dan warna truk yang serba pink. Wanita tersebut bernama Georgeta yang berasal dari Craciunelu, di wilayah Alba, Rumania.

Dikutip dari OddityCentral, Selasa (23/1/2024), Georgeta selalu menghabiskan hari-harinya dengan berkendara keliling negeri. Dia membawa dua kucing peliharaannya yang bernama Norocel dan Pisy untuk menemaninya menghabiskan waktu.

Georgeta bersama kucing peliharaannya tersebut sempat viral di TikTok, dia sering mengunggah video dengan latar tempat pengemudi truk setiap hari melalui akunnya @georgeta.pisy.norocel. Saat ini akun TikToknya tersebut telah memiliki 63 ribu pengikut.

Memiliki cerita yang menarik, Georgeta bercerita bahwa dirinya sempat ingin mengubah penampilan menjadi seperti laki-laki. Namun, akhirnya dia disadarkan dengan kenyataan bahwa seorang wanita apapun profesinya harus tetap menjadi wanita yang tampil rapi.

“Ketika saya pertama kali mengemudikan truk, saya memotong pendek rambut saya, mulai membeli pakaian pria, dan ketika saya pertama kali masuk kerja, seorang pria memanggil saya 'Ayo pergi, sobat!' Saat itulah saya mengubah gaya saya. Seorang perempuan perlu mengingat bahwa dia adalah seorang perempuan, apapun profesinya, dia harus selalu tampil rapi,” kata Georgeta.

Selain itu, wanita dengan julukan Barbie Rumania tersebut telah mengemudikan truk selama 12 tahun. Sebagian besar hidupnya, dia habiskan dengan bekerja di Spanyol. Namun, saat ini dia baru saja pulang ke rumahnya di Rumania dan membeli truk untuk mulai bekerja sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement