Viral! Sopir Truk dengan Penampilan Mirip Barbie

JAKARTA - Seorang wanita berprofesi sebagai sopir truk viral di media sosial. Dirinya pun mendapatkan julukan Barbie Rumania.

Dia sering tampil dengan pakaian dan warna truk yang serba pink. Wanita tersebut bernama Georgeta yang berasal dari Craciunelu, di wilayah Alba, Rumania.

Dikutip dari OddityCentral, Selasa (23/1/2024), Georgeta selalu menghabiskan hari-harinya dengan berkendara keliling negeri. Dia membawa dua kucing peliharaannya yang bernama Norocel dan Pisy untuk menemaninya menghabiskan waktu.

Georgeta bersama kucing peliharaannya tersebut sempat viral di TikTok, dia sering mengunggah video dengan latar tempat pengemudi truk setiap hari melalui akunnya @georgeta.pisy.norocel. Saat ini akun TikToknya tersebut telah memiliki 63 ribu pengikut.

Memiliki cerita yang menarik, Georgeta bercerita bahwa dirinya sempat ingin mengubah penampilan menjadi seperti laki-laki. Namun, akhirnya dia disadarkan dengan kenyataan bahwa seorang wanita apapun profesinya harus tetap menjadi wanita yang tampil rapi.

“Ketika saya pertama kali mengemudikan truk, saya memotong pendek rambut saya, mulai membeli pakaian pria, dan ketika saya pertama kali masuk kerja, seorang pria memanggil saya 'Ayo pergi, sobat!' Saat itulah saya mengubah gaya saya. Seorang perempuan perlu mengingat bahwa dia adalah seorang perempuan, apapun profesinya, dia harus selalu tampil rapi,” kata Georgeta.

Selain itu, wanita dengan julukan Barbie Rumania tersebut telah mengemudikan truk selama 12 tahun. Sebagian besar hidupnya, dia habiskan dengan bekerja di Spanyol. Namun, saat ini dia baru saja pulang ke rumahnya di Rumania dan membeli truk untuk mulai bekerja sendiri.