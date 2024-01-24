Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tom Lembong Sebut Nikel Bakal Ditinggalkan, Bahlil: Kebohongan Publik!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:32 WIB
Tom Lembong Sebut Nikel Bakal Ditinggalkan, Bahlil: Kebohongan Publik!
Bahlil tepis isu nikel bakal ditinggalkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Invetasi Bahlil Lahadahlia mengatakan Co-Capten Timnas Amin Tom Lembong sudah melakukan pembohongan publik soal nikel. Bahlil menepis isu nikel bakal ditinggalkan dalam industsi kendaraan listrik.

Bahlil menilai pernyataan nikel bakal ditinggalkan dalam industri kendaraan listrik merupakan sebuah pembohong publik. Pasalnya, hingga saat ini komoditas andalan Indonesia itu masih menjadi bahan baku unggulan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dari aspek kualitas.

"Apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik," tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Bahlil menjelaskan, ada dua jenis baterai yang bisa diaplikasikan ke kendaraan listrik, yaitu NMC (Nickel Mangan Cobalt), kemudian ada juga yang dibuat oleh LFP (Lithium Ferro Phosphate). Sehingga nikel memang bukan bahan baku tunggal untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.

Namun demikian, dikatakan Bahlil dari aspek kualitas, baterai berbahan baku masih mempunyai kualitas yang lebih unggul ketimbang dibuat dari Lithium. Misalnya dari segi kapasitas penyimpanan daya listrik yang menjadi motor kendaraan. Sehingga menurutnya, nikel masih menjadi komoditas buruan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik ke depannya.

"LFP (lithium) hanya dipakai oleh tesla kepada mobilnya yang standar, karena kualitas jarak tempuh masih jauh lebih bagus nikel, dan itu tesla, sebagian juga masih menggunakan baterai yang berbahan baku nikel, jadi jangan omon omon saja, bahaya negara kalau dibuat begini," kata Bahlil.

