Ciri-Ciri HP Disadap Pinjol Ilegal

JAKARTA - Ciri-ciri HP disadap pinjol ilegal. Pinjaman online (pinjol) ilegal seringkali melakukan penyadapan terhadap perangkat pengguna.

Biasanya, pinjol menghack dan mengambil data-data dari perangkat pengguna, mulai dari kontak telepon, galeri foto, hingga m-banking. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan disadap oleh pinjol ilegal yang semakin merajalela.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari berbagai sumber pada Rabu (24/1/2024) terkait ciri-ciri HP yang disadap oleh pinjol ilegal.

1. Panggilan atau pesan dari nomor tak dikenal

Hal pertama terjadinya penyadapan perangkat ponsel adalah munculnya panggilan dan pesan dari nomor tak dikenal. Biasanya pinjol ilegal akan meneror dan mengancam untuk memaksa peminjam atau debitur membayar pinjaman.