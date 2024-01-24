Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Mau Bantu Lunasi Utang Pinjol, Waspada Hoaks!

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:47 WIB
OJK Mau Bantu Lunasi Utang Pinjol, Waspada Hoaks!
Hoax OJK bakal lunasi utang pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beredar kabar bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melunasi utang masyarakat yang terjerat Pinjaman Online (Pinjol). Benarkah demikian?

Saat ini beredar kabar bahwa ada program bantuan OJK untuk melunasi Pinjol. Program tersebut dapat diterima dengan mengajukan dokumen persyaratan.

Namun ternyata hal tersbut adalah hoax. Pihak OJK dengan tegas membantah adanya program tersebut.

Melalui lama Instagram resminya, OJK mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoax

"Sobat OJK, marak beredar informasi adanya Program Bantuan OJK untuk melunasi utang pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya informasi tersebut adalah hoax," tulis akun @ojkindonesia, dikutip Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement