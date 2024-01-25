Advertisement
HOME FINANCE

Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah Ini Menangkan Mobil Listrik Keren!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:29 WIB
Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah Ini Menangkan Mobil Listrik Keren!
Program BRImo FSTVL (Foto: Dok BRI)
JAKARTA – Program Apresiasi persembahan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk seluruh nasabah setia pengguna super apps BRImo telah hadir sejak periode 1 Agustus sampai dengan  31 Desember 2023. Program bertajuk BRImo FSTVL tersebut menghadirkan beragam hadiah mulai dari Cashback setiap pembayaran mengggunakan QRIS BRImo di berbagai merchant BRI, beragam voucher yang diperoleh dari penukaran BRIpoin, hingga hadiah undian mobil Listrik.

Seperti diketahui, super apps BRImo telah terbukti memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan maupun pembayaran/pembelian segala kebutuhan. Hal itu dibuktikan dari catatan per Desember 2023, BRImo telah digunakan oleh sebanyak 31,6 juta user, meningkat 32,5% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di samping itu, jumlah transaksi super apps BRImo mencapai 3 miliar kali transaksi atau bertumbuh 69,2% yoy. Sementara untuk volume transaksi mencapai Rp4.158 triliun atau naik 55,8% yoy.

Pertumbuhan ini tak lepas dari fasilitas bermanfaat dari BRImo yang menarik perhatian nasabah, tak terkecuali adanya program BRImo FSTVL tersebut. Hanya dengan melakukan aktivasi BRIpoin setelah mendapatkan pundi-pundi poin pada setiap aktivasi transaksi perbankan, nasabah bisa menukarkannya dengan berbagai voucher promo sejumlah merchant.

Lebih menarik lagi, nasabah yang telah mengumpulkan BRIpoin dapat ditukar dengan undian berhadiah mobil Listrik. Pengundian pun diselenggarakan oleh BRI pada Kamis, 25 Januari 2024 bertempat di BRI Sudirman Jakarta. Lalu didapatkan para pemenang yang berhak menerima 15 unit mobil Listrik yang terdiri dari 10 unit MG4 EV dan 5 Unit Mini Electric.

