Apa Itu Trading Waran Berkualitas? Ini Penjelasannya

JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan penjelasan mengenai trading waran berkualitas. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Berinvestasi pada pasar modal tidak hanya saham, reksa dana, atau obligasi saja. Anda bisa memanfaatkan Waran Terstruktur sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi. Walaupun tergolong baru, Waran Terstruktur memiliki manfaat yang tidak kalah menarik.

Waran Terstruktur memiliki harga yang lebih terjangkau dan potensi keuntungan lebih tinggi. Produk ini diterbitkan Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa, di mana pembelinya memiliki hak untuk menjual atau membeli underlying security atau saham di harga serta waktu yang sudah ditentukan. Aset dasar atau underlying security yang dimaksud tersebut mencakup seluruh saham pada Indeks IDX30.

Melalui pengetahuan yang memadai, trading Waran Terstruktur bisa menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan optimal yang tentunya dapat menambah aset investasi Anda. Cari tahu informasi seputar trading Waran Terstruktur melalui Instagram Live MNC Sekuritas “Trading Waran Berkualitas” pada Kamis, 25 Januari 2024 pukul 16.00 bersama Grace Putri Sejati dari Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia dan Digital Business CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Rendy Yudistira, dipandu oleh Head of Business MNC Sekuritas M. Banyu Adiputra Utomo. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritas!