Bos Boeing Bahas Keselamatan Penumpang di Pesawat Max 9

JAKARTA - CEO Boeing Dave Calhoun menemui para anggota Kongres AS guna membahas masalah keselamatan pesawat penumpang Boeing Max 9. Pertemuan dilakukan di gedung Capitol di Washington, DC.

Penyelidikan yang sedang dilakukan regulator penerbangan AS dan kritikan tajam terhadap Boeing di dalam dan luar industri penerbangan memicu kunjungan Calhoun ke Washington.

Kunjungannya dilakukan sehari setelah sebuah pesawat Boeing 757 yang dioperasikan maskapai Delta Air Lines kehilangan roda depan saat persiapan lepas landas dari Atlanta.

Peristiwa itu menjadi yang terbaru dari serangkaian insiden yang menimpa pesawat Boeing. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Penerbangan Delta 982 tujuan Bogota, Colombia sedang bersiap terbang di Bandara Internasional Atlantas Hartsfield-Jackson ketika insiden itu terjadi sekitar pukul 11.15 pagi hari Sabtu (20/1), menurut Badan Penerbangan Federal (FAA) AS, yang juga sedang menyelidiki insiden itu.

Juru Bicara Delta menyampaikan bahwa tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Disampaikan roda itu sudah dipasang kembali dan pesawat tersebut sudah dioperasikan lagi sehari setelahnya.

Tak hanya itu, pada awal bulan ini, sebuah panel penutup pintu pesawat Alaska Boeing 737 Max 9 terlepas di tengah penerbangan pada ketinggian 16.000 kaki (4.900 meter) di atas Oregon, menyisakan lubang menganga di sisi badan pesawat.