Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Boeing Bahas Keselamatan Penumpang di Pesawat Max 9

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:18 WIB
Bos Boeing Bahas Keselamatan Penumpang di Pesawat Max 9
Boeing Bahas Keselamatan Penumpang di Pesawat Max 9. (Foto: okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - CEO Boeing Dave Calhoun menemui para anggota Kongres AS guna membahas masalah keselamatan pesawat penumpang Boeing Max 9. Pertemuan dilakukan di gedung Capitol di Washington, DC.

Penyelidikan yang sedang dilakukan regulator penerbangan AS dan kritikan tajam terhadap Boeing di dalam dan luar industri penerbangan memicu kunjungan Calhoun ke Washington.

Kunjungannya dilakukan sehari setelah sebuah pesawat Boeing 757 yang dioperasikan maskapai Delta Air Lines kehilangan roda depan saat persiapan lepas landas dari Atlanta.

Peristiwa itu menjadi yang terbaru dari serangkaian insiden yang menimpa pesawat Boeing. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Penerbangan Delta 982 tujuan Bogota, Colombia sedang bersiap terbang di Bandara Internasional Atlantas Hartsfield-Jackson ketika insiden itu terjadi sekitar pukul 11.15 pagi hari Sabtu (20/1), menurut Badan Penerbangan Federal (FAA) AS, yang juga sedang menyelidiki insiden itu.

Juru Bicara Delta menyampaikan bahwa tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Disampaikan roda itu sudah dipasang kembali dan pesawat tersebut sudah dioperasikan lagi sehari setelahnya.

Tak hanya itu, pada awal bulan ini, sebuah panel penutup pintu pesawat Alaska Boeing 737 Max 9 terlepas di tengah penerbangan pada ketinggian 16.000 kaki (4.900 meter) di atas Oregon, menyisakan lubang menganga di sisi badan pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131200/boeing-QiIt_large.jpg
Lawan Tarif Trump, China Minta Maskapai Boikot Pesawat Boeing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087324/phk-massal-boeing-pecat-2-500-pekerja-U7K3T6TihN.png
PHK Massal, Boeing Pecat 2.500 Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074644/boeing-pangkas-17-000-pekerja-dan-tunda-produksi-9xb2W9QW7R.jpeg
Boeing Pangkas 17.000 Pekerja dan Tunda Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032343/boeing-bersalah-atas-kecelakaan-pesawat-lion-air-kemenhub-minta-ini-tcnb4bdgMV.jpeg
Boeing Bersalah Atas Kecelakaan Pesawat Lion Air, Kemenhub Minta Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031725/boeing-akui-salah-soal-kecelakaan-pesawat-lion-air-737-max-kena-denda-rp3-9-triliun-naD7gVW3gy.jpg
Boeing Akui Salah soal Kecelakaan Pesawat Lion Air 737 Max, Kena Denda Rp3,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/320/3024555/keluarga-korban-kecelakaan-boeing-737-max-ajukan-tuntutan-rp406-triliun-KzEhaJPDy1.jpg
Keluarga Korban Kecelakaan Boeing 737 Max Ajukan Tuntutan Rp406 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement