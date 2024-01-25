Program Santripreneur Ganjar-Mahfud Bakal Cetak Banyak Pengusaha Andal

JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti meyakini program Santripreneur Ganjar-Mahfud bisa mencetak banyak pengusaha.

Atikoh mengatakan saat ini cukup banyak program-program kepesantrenan itu banyak sekali yang digagas oleh pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD. Salah satunya santri enterpreneurship (Santripreneur).

Lewat program tersebut, Atikoh menjelaskan, santri akan mendapat pendidikan tentang bagaimana berwirausaha, sehingga nantinya akan lahir pengusaha-pengusaha andal berlatar belakang santri.

"Jadi harapannya nanti, selain dididik ilmu agama, juga pengetahuan bagaimana berwirausaha," kata Atikoh dalam keterangan resminya, Kamis (25/1/2024).

Atikoh menjelaskan bahwa santri yang mampu menjadi pengusaha, akan sangat bagus. Hal itu lantaran ada ilmu dunia sekaligus akhirat yang diterapkan secara berdampingan.

"Pengusaha yang santri itu akan bagus sekali karena dunia dan akhirat itu harus balance," sambungnya.

Menurut Atikoh, itu akan berimbas positif bagi lingkungan sekitar, dimana santri akan selalu mengedepankan ilmu agamanya dalam bersikap dipadukan ilmu enterpreneurship yang ia pelajari.