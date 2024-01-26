Bos Bulog Buka-bukaan soal Beras Bantuan Bergambar Prabowo-Gibran

JAKARTA – Bulog merespons perkara stiker Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran, yang ditempelkan di kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemasangan stiker itu merupakan aksi oknum di luar perusahaan.

Bayu memastikan, pihaknya mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun, kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Menyikapi isu oknum yang menempelkan karung beras SPHP dengan atribut lain (stiker paslon 02), maka ditegaskan Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun, kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” ujar Bayu melalui keterangan pers, Jumat (26/1/2024).

Beras SPHP atau operasi pasar, lanjut dia, adalah program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras. Karena itu, tindakan dengan memadang stiker paslon tidak dapat dibenarkan.

Tak hanya itu, BUMN di sektor pangan itu juga menggandeng berbagai jaringan distributor saat menyuplai beras SPHP di pasaran.

“Dalam pendistribusian beras SPHP Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor hingga ke retail modern agar masyarakat mudah mengakses beras tersebut sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilisasi harga beras,” paparnya.