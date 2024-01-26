Viral Mahasiswa ITB yang Nunggak Bayar Kuliah Disarankan Pakai Pinjol

JAKARTA - ITB bekerjasama dengan aplikasi DanaCita untuk pembayaran UKT. Mahasiswa pun menilai pihak kampus seperti menyarankan untuk menggunakan Pinjol. Hal ini ramai dibicarakan terutama oleh kalangan mahasiswa.

Dalam aplikasi DanaCita yang telah diawasi oleh OJK, ITB mengadakan program cicilan UKT selama 6 hingga 18 bulan. Namun, bunga yang dikenakan terbilang sangat mahal.

"Anjaaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan, 'SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA'," tulis akun X (dahulu Twitter) @ITBfess dikutip Jumat (26/1/2024).

Dalam postingan @ITBfess lainnya, terlihat UKT sebesar Rp12,5 juta dibayarkan melalui aplikasi DanaCita dan mendapatkan biaya bulanan platform sebesar 1,75% dan biaya persetujuan sebesar 3%. Dengan kata lain, dengan cicilan selama 12 bulan, mahasiswa mendapatkan bunga sebesar 24%.

"Bagaimana tanggapannya bapak ibu? Harus segera dilunasi ya, tolong lakukan pinjaman karena udah bekerja sama dengan ITB! Solusi yang sangat baik. Ga mau pinjol? CUTI!," sindir mahasiswa melalui akun X @ITBfess.