HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pinjaman Online Harus Verifikasi Wajah?

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:01 WIB
Apakah Pinjaman Online Harus Verifikasi Wajah?
Verifikasi Wajah di Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjaman online harus verifikasi wajah? Pinjaman online (pinjol) semakin menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama terkait kebijakan verifikasi wajah yang diterapkan oleh sejumlah platform pinjol.

Pasalnya, dari sekian banyaknya masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, masyarakat harus melewati tahapan demi tahapan, termasuk memverifikasi wajah. Namun, ternyata sebagian orang mengalami kegagalan ketika diminta verifikasi wajah.

Maka dari itu, muncul kontroversi dan menimbulkan pertanyaan apakah verifikasi wajah merupakan langkah yang benar-benar diperlukan dalam proses pemberian pinjaman online.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari catatan Okezone, pada Jumat (26/1/2024) mengenai apakah pinjaman online harus verifikasi wajah?

Pada umumnya, proses pengajuan pinjol membutuhkan verifikasi wajah. Verifikasi wajah bertujuan untuk memastikan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan oleh orang yang benar. Selain verifikasi wajah, ada juga verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

