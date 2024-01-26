Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Perusahaan Tambang Harus Serius Implementasikan ESG

Ini Alasan Perusahaan Tambang Harus Serius Implementasikan ESG
Perusahaan Tambang Harus Serius Implementasikan ESG (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Investasi pertambangan di Indonesia dinilai akan terhambat jika aspek Environment, Social and Government (ESG) tidak serius diimplementasikan.

Sektor pertambangan dan ESG harus berhubungan dekat karena ke depan bukan hanya menyangkut dekarbonisasi sektor pertambangan, tetapi juga dekarbonisasi dunia.

Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia Jalal mengatakan, di sektor pertambangan riset Price Waterhouse Cooper (PwC) menyebut bahwa perusahaan yang tidak serius dengan ESG akan berbeda sekali performa finansialnya dibandingkan dengan perusahaan yang serius akan ESG.

“Tidak bisa kita tidak serius dengan ESG. Kita butuh menaikkan banyak mineral dan logam dan persyaratannya dengan ESG. Para pemimpim perusahaan pertambangan harus belajar ESG dengan benar,” ujar Jalal saat Seminar Nasional ESG, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Jalal mengungkapkan kegiatan pertambangan harus dilakukan ekstra hati-hati. Jangan sampai menyelamatkan manusia dari perubahan iklim, tapi justru membahayakan keanekaragaman hayati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148051/izin_tambang-Qdhl_large.png
Diprotes Masyarakat, Izin Tambang di Pulau Wawonii Sulteng Dicabut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/320/3147189/tambang_nikel-vnWB_large.jpg
4 Fakta Izin Tambang Raja Ampat Dicabut kecuali Gag Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/455/3146581/haji_isam-dlAV_large.png
3 Haji Pengusaha Tambang Terkaya di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/320/3146269/tambang_nikel-4Jnt_large.jpg
Kronologi 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146261/tambang_nikel-Ut0R_large.jpg
4 Izin Tambang Nikel Raja Ampat Dicabut, Pengusaha: Penataan Ekosistem Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146219/ketum_kadin-top2_large.jpg
Minta Semua Izin Tambang Nikel Dicabut, Kadin: Raja Ampat mesti Dijaga Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement