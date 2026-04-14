Di AS, Purbaya Rayu BlackRock hingga HSBC Investasi di Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan sejumlah investor global di New York dan Washington DC, Amerika Serikat. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan sejumlah investor global di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, untuk memaparkan kinerja keuangan serta fundamental perekonomian nasional.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan kondisi fiskal dan prospek ekonomi Indonesia di hadapan para investor dengan tujuan mendorong percepatan arus masuk modal asing ke Tanah Air.

Adapun investor yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, dan TD Asset Management.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menjabarkan posisi makroekonomi domestik serta arah kebijakan fiskal nasional ke depan. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan agar tetap berada pada jalur yang tepat.

“Pada dasarnya kami jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar,” ungkap Purbaya saat berada di Peninsula Hotel, New York, dikutip Selasa (14/4/2026).