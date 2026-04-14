Purbaya Ungkap Kekuatan Ekonomi RI ke Investor Global di AS

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah proaktif untuk memperkuat kepercayaan pasar modal global dengan menemui sejumlah investor raksasa di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Menkeu membedah kondisi fundamental ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal Indonesia di masa depan.

Purbaya menegaskan bahwa pertemuan di Peninsula Hotel New York Amerika Serikat (AS) ini bertujuan untuk menghapus keraguan para pemilik modal terhadap stabilitas ekonomi nasional.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," ujar Purbaya, Senin (13/4/2026) waktu setempat.

Adapun Purbaya mengungkapkan bahwa para investor AS sebenarnya memiliki kepercayaan tinggi terhadap fondasi makro ekonomi Indonesia.

Namun, mereka membutuhkan kepastian mengenai beberapa isu atau gangguan informasi (noise) yang menyebut bahwa kondisi fiskal Indonesia tengah bermasalah.

Purbaya memastikan bahwa penjelasan yang berbasis data dan teori ekonomi mampu diterima dengan baik oleh para pengelola dana kakap tersebut.

"Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka memastikan bahwa itu tidak benar,” jelas Purbaya.