Perbandingan Gaji Operator SPBU Pertamina dan Shell

Gaji operator SPBU di Indonesia bervariasi tergantung sejumlah faktor, seperti lokasi kerja, sistem shift, masa kerja, dan jenis pekerjaan yang dijalani.

Berdasarkan berbagai sumber, gaji operator SPBU Pertamina berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan. Besaran tersebut dapat berbeda tergantung apakah SPBU dikelola langsung oleh perusahaan atau melalui mitra swasta.

Operator SPBU bertugas mengisi bahan bakar sesuai permintaan konsumen, menjaga akurasi takaran, memastikan keselamatan selama proses pengisian, serta melaporkan anomali pada mesin pompa.

Selain gaji pokok, operator SPBU Pertamina umumnya memperoleh berbagai tunjangan dan jaminan sosial, antara lain: