Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Panggil Danacita soal Bayar Kuliah ITB Pakai Pinjol

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:46 WIB
OJK Panggil Danacita soal Bayar Kuliah ITB Pakai Pinjol
Bayar Kuliah di ITB Pakai Pinjol Jadi Sorotan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penjelasan PT Inclusive Finance Group (Danacita) mengenai informasi yang beredar di masyarakat tentang penggunaan layanan Danacita untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB). OJK memanggil Danacita pada 26 Januari 2024 untuk meminta penjelasan permasalahan tersebut.

Diketahui bahwa Danacita merupakan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah memperoleh izin (legal) dari OJK tanggal 2 Agustus 2021 dan memiliki bisnis utama memberikan layanan pembiayaan pendidikan.

Menurut keterangannya, Danacita telah melakukan kerjasama dengan ITB dalam rangka penyediaan fasilitas pendanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa ITB. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pilihan jalan keluar bagi mahasiswa yang kesulitan melakukan pembayaran UKT.

Pinjaman baru diberikan jika terdapat pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dan telah melalui proses analisis kelayakan oleh Danacita.

Berdasarkan penelitian OJK manfaat ekonomi (suku bunga) yang dikenakan oleh Danacita telah sesuai dengan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. Danacita juga menyampaikan bahwa kerjasama Danacita dengan ITB dalam bentuk fasilitas pembiayaan mahasiswa bukan yang pertama kali, namun hal tersebut juga telah dilakukan dengan perguruan tinggi lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement