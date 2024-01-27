Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bernard Arnault Geser Elon Musk sebagai Orang Terkaya Dunia, Hartanya Naik Jadi Rp3.233 Triliun

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:03 WIB
Bernard Arnault Geser Elon Musk sebagai Orang Terkaya Dunia, Hartanya Naik Jadi Rp3.233 Triliun
Bernard Arnault Jadi Orang Terkaya Dunia. (Foto: Okezone.com/CNBC)
A
A
A

JAKARTA - CEO Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Bernault Arnault menempati posisi pertama orang terkaya dunia pada 2024. Dirinya menggeser posisi Elon Musk sebagai orang paling kaya di bumi.

Bernault Arnault memiliki kekayaan bersih mencapai USD207 miliar atau setara dengan Rp3.233,4 triliun (Kurs Rp15.620 per USD).

Melansir data The Real Time Billionaires, pada Sabtu (27/1/2024), kekayaan Arnault meningkat 12,42% atau sebesar USD22,9 miliar setara Rp357,7 triliun.

Pada tahun 2023, Arnault berada di posisi nomor dua di bawah Elon Musk. Namun, sejak saham LVMH melonjak lebih dari 13% kekayaan Arnault meningkat pesat dan membuat Elon Musk tergeser dari posisinya sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersihnya sebesar USD204,5 miliar setara dengan Rp3.194.4 triliun.

Bernard Arnault adalah seorang CEO dan ketua LVMH yang membangun Perusahaan industri barang mewah dan merek-merek terkenal seperti Louis Vuitton, Christian Dior, dan Sephora. Pada tahun 2021, LVMH mengakuisisi Tiffany & Co yang diakui sebagai merek mewah terbesar yang pernah ada. Diketahui, LVMH mengakuisisi Tiffany & Co seharga USD15,8 miliar atau setara Rp246,8 triliun. Ini dianggap sebagai akuisisi merek

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement