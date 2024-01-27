Bernard Arnault Geser Elon Musk sebagai Orang Terkaya Dunia, Hartanya Naik Jadi Rp3.233 Triliun

JAKARTA - CEO Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Bernault Arnault menempati posisi pertama orang terkaya dunia pada 2024. Dirinya menggeser posisi Elon Musk sebagai orang paling kaya di bumi.

Bernault Arnault memiliki kekayaan bersih mencapai USD207 miliar atau setara dengan Rp3.233,4 triliun (Kurs Rp15.620 per USD).

Melansir data The Real Time Billionaires, pada Sabtu (27/1/2024), kekayaan Arnault meningkat 12,42% atau sebesar USD22,9 miliar setara Rp357,7 triliun.

Pada tahun 2023, Arnault berada di posisi nomor dua di bawah Elon Musk. Namun, sejak saham LVMH melonjak lebih dari 13% kekayaan Arnault meningkat pesat dan membuat Elon Musk tergeser dari posisinya sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersihnya sebesar USD204,5 miliar setara dengan Rp3.194.4 triliun.

Bernard Arnault adalah seorang CEO dan ketua LVMH yang membangun Perusahaan industri barang mewah dan merek-merek terkenal seperti Louis Vuitton, Christian Dior, dan Sephora. Pada tahun 2021, LVMH mengakuisisi Tiffany & Co yang diakui sebagai merek mewah terbesar yang pernah ada. Diketahui, LVMH mengakuisisi Tiffany & Co seharga USD15,8 miliar atau setara Rp246,8 triliun. Ini dianggap sebagai akuisisi merek