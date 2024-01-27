Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Tapak Lebih Dilirik Dibanding Apartemen pada Tahun Politik 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:13 WIB
Rumah Tapak Lebih Dilirik Dibanding Apartemen pada Tahun Politik 2024
Rumah Tapak Lebih Dilirik dibanding Apartemen. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Permintaan terhadap landed house atau rumah tapak diprediksi memiliki minat tinggi di tahun ini. Landed House dinilai lebih aman dan nyaman dibandingkan apartemen.

Menurut Pengamat Properti Anton Sitorus, pergeseran preferensi konsumen yang lebih memilih rumah daripada apartemen diakibatkan dari dampak pandemi Covid-19 tahun lalu.

“Selama masa pandemi kemarin, kita lihat orang kalau mau cari tempat tinggal cari amannya yah beli rumah dibandingkan apartemen,” ujarnya kepada Okezone.

Landed house dinilai memberikan ruang yang lebih luas dan lingkungan yang lebih terisolasi dibandingkan apartemen.

Selain itu, Anton mengatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah orang kaya yang tidak sedikit. Di tahun politik ini para pengusaha dan pejabat banyak yang berinvestasi di sektor properti sehingga tidak jarang dari mereka yang ingin membeli dan mengoleksi rumah.

Halaman:
1 2






