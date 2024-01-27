Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Perusahaan yang Bisa Kerja di Mana Saja, Gajinya Bisa Rp2,6 Miliar

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:09 WIB
Daftar Perusahaan yang Bisa Kerja di Mana Saja, Gajinya Bisa Rp2,6 Miliar
JAKARTA - Bagi para pencari kerja, gaji dari perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam memilih pekerjaan. Apalagi ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan yang bisa dikerjakan di mana saja.

Menurut penelitian situs penyedia info lowongan pekerjaan, FlexJobs, banyak perusahaan yang mengurangi fleksibilitas, namun perusahaan di sektor pemasaran, pendidikan, dan hiburan menyediakan pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja atau istilahnya work from anywhere (WFA).

Melalui analisis data, FlexJobs telah mengidentifikasi berbagai perusahaan yang menerima pekerjaan dari berbagai lokasi. Pekerjaan ini memungkinkan karyawan bekerja secara full time ataupun part time tanpa mengenal batasan geografis dan menawarkan gaji lebih dari USD100 ribu setara dengan Rp1,5 miliar (Kurs Rp15.712 per USD).

FlexJobs memiliki daftar pekerjaan berpenghasilan tinggi yang dilakukan secara remote working, dilansir pada situs CNBC, Sabtu (26/1/2024). Meliputi, FluentU, Static Media, Kraken, Chainlink Labs, Veeva, Invisible Technologies, Wikimedia Foundation, Finixio, Oyster HR, dan Canonical.

