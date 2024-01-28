Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Lanjutkan Pelemahan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:36 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Lanjutkan Pelemahan
IHSG pekan depan diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan diprediksi melanjutkan pelemahan. Terdapat peluang IHSG untuk menguji support di level 7.100.

Pada akhir pekan ini, indeks komposit melemah 0,57% di 7.137,08, menyentuh level terendah dalam sebulan terakhir di 7.099,08.

“IHSG diperkirakan melanjutkan pelemahan uji support 7.100 pada Senin (29/1),” kata Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Minggu (28/1/2024).

Secara teknikal indikator Stochastic RSI kembali turun di area oversold atau dalam kondisi jenuh jual. Phintraco menilai area ini didukung olehh pelebaran negative slope dalam indikator MACD.

Dari sisi fundamental, pasar dinilai masih mencerna data produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat kuartal IV-2023 sebesar 3,3% quarter-on-quarter (QoQ), yang notabene lebih tinggi dari ekspektasi pasar.

Telusuri berita finance lainnya
