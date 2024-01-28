Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Catat 10 Perusahaan Bakal Terbitkan Surat Utang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:58 WIB
BEI Catat 10 Perusahaan Bakal Terbitkan Surat Utang
10 emiten bakal terbitkan surat utang (Foto: Oekzone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 perusahaan terbuka bakal menerbitkan surat utang.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengungkap sebagian besar atau 3 emiten masing-masing berasal dari sektor keuangan dan energi. Sektor keuangan memiliki emisi terbanyak sebesar 36,4 persen.

 BACA JUGA:

“Sampai 26 Januari 2024, terdapat 15 emisi dari 10 penerbit efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS),” kata Nyoman kepada wartawan, dikutip Minggu (28/1/2024).

Bursa juga kedatangan 1 perusahaan yang bersiap menerbitkan surat utang masing-masing dari sektor bahan baku, kesehatan, industri, dan infrastruktur.

Adapun hingga pekan yang berakhir Jumat (26/1), dana yang berhasil dihimpun dari pencatatan surat utang mencapai Rp6,4 triliun. Jumlah ini terdiri dari 8 emisi, dengan total 7 penerbit EBUS.

Selama sepekan terakhir terdapat pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 yang diterbitkan oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). Nilai emisi ini mencapai Rp260 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement