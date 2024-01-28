4 Fakta Tom Lembong Wariskan Investasi Mangkrak Rp708 Triliun

JAKARTA - Mantan Kepala BKPM Thomas Lembong alias Tom Lembong disindir Kepala BKPM yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, dirinya diwarisi investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun dari Tom Lembong.

Bahlil mengaku investasi mangkrak warisan kepemimpinan sebelumnya itu mampu direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.

"Saya masuk BKPM Oktober 2019, saya diwariskan pemimpin terdahulu investasi mangkrak Rp708 triliun. Rp708 triliun saya diwariskan investasi mangkrak, dan Alhamdulillah tidak lebih 3 tahun investasi mangkrak dieksekusi Rp558 triliun atau 78,9%," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu 24 Januari 2024.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta investasi mangkrak Tom Lembong yang disindir Bahlil Lahadalia

1. Blakblakan Bahlil soal Kinerja Tom Lembong

Bahlil Lahadalia kesal ditinggalkan investasi mangkrak dari era Kepala BKPM sebelumnya Thomas Lembong alias Tom Lembong.

Sejak menjabat pada Oktober 2019. Dirinya mendapat warisan dari pemimpin terdahulu yakni Thomas Lembong berupa investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun.

2. Bahlil Bereskan Warisan Investasi Mangkrak

Dalam waktu kurang lebih tiga tahun investasi mangkrak tersebut telah berhasil dieksekusi sebesar Rp558,7 triliun atau 78,9% dari total keseluruhan investasi mangkrak.

"Yang lain tidak bisa diekesekusi karena pandemi Covid dan perusahaan itu mundur. Ini sekaligus laporan pada publik memang perusahaan mengalami problem internal," ujarnya.