Daftar Sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran 2024

JAKARTA - Sekolah kedinasan akan segera membuka proses seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna pada tahun ini. Pendaftaran akan dimulai pada bulan Maret 2024 dan diikuti dengan tahapan seleksi pada bulan berikutnya.

Menurut informasi dari Kemenpan RB, peserta seleksi harus melewati beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang akan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk penerimaan mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2024.

BACA JUGA: Jadwal dan Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024

Proses seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Aba Subagja menjelaskan pendaftaran dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id.