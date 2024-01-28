Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Tips Melunasi KPR dan Cicilan Mobil

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:01 WIB
3 Tips Melunasi KPR dan Cicilan Mobil
Tips melunasi KPR dan cicilan kendaraan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan resmi suatu hunian. Hal tersebut banyak diimpikan oleh setiap orang salah satunya gen Z.

Selain memiliki cicilan KPR, tak jarang seseorang juga ingin memiliki kekayaan lain berupa alat transportasi seperti mobil. Namun, hal tersebut membutuhkan pertimbangan yang cukup matang karena harus diseimbangkan dengan kondisi finansial orang tersebut.

Dilansir dari akun Instagram @pritaghozie, Minggu (28/1/2024), berikut adalah tips yang harus diperhatikan sebelum melunasi KPR dan membayar cicilan mobil.

1. Pahami rasio cicilan utang terhadap pemasukan yang ideal

Batas aman rasio cicilan utang ada pada angka 30%. Gunakan rumus cicilan per bulan dibagi pemasukan per bulan dikalikan dengan 100%.

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka seseorang akan dengan mudah menentukan apakah rasio cicilan utang yang akan diambil lebih dari 30% atau kurang. Jika rasio cicilan utang tersebut melebihi 30%, maka kemungkinan besar seseorang akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, menabung, bahkan melakukan investasi.

2. Pahami rasio utang terhadap aset

Untuk memahami rasio ini dapat menggunakan rumus total utang dibagi total aset dikali 100%. Hasilnya, harus dengan angka maksimal 50%. Jika hasil rasio utang melebihi angka 50%, maka utang yang dimiliki akan melebihi setengah aset yang dapat mengindikasikan risiko yang tinggi.

Halaman:
1 2
