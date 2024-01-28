Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Target Investasi Rp100 Triliun, Ini Cara Masyarakat Pahami Pembangunan IKN Secara Utuh

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:57 WIB
Target Investasi Rp100 Triliun, Ini Cara Masyarakat Pahami Pembangunan IKN Secara Utuh
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat diharapkan dapat memahami secara utuh pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Harapannya orang memahami Ibu Kota Nusantara secara utuh, apa yang sudah dilakukan hingga ke depannya sampai dengan 2045,” ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Firmananur dalam acara Nusantara Fair 2024 di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Nusantara Fair 2024 dikatakan Firmananur merupakan bagian dari strategi sosialisasi IKN.

"Ini bagian dari tidak terpisahkan dari seluruh strategi komunikasi, yang kita kembangkan ada berbagai event, salah satunya ini,” ujarnya.

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Sosial Budaya Masyarakat Otorita IKN, Gede Benny Subawa menyambut baik saran Anggy Umbara, seorang sutradara film, untuk menerapkan konsep dan teknologi canggih dalam pengembangan creative hub dan theme park.

Subawa menegaskan OIKN akan melibatkan insan seni dalam membangun infrastruktur tersebut, termasuk mengundang Anggy untuk berkolaborasi dengan tim yang sudah ada dalam pembangunan creative hub di IKN.

Kendati demikian, dia mengakui jika tantangan dalam membangun Creative Hub ini adalah masih belum banyaknya produk kreatif lokal yang memiliki kualitas setara dengan produk asing dalam skala industri.

“Maka diperlukan sinergi maupun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membangun infrastruktur creative hub dari produk lokal,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177324/investasi-TN1g_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement