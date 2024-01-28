Target Investasi Rp100 Triliun, Ini Cara Masyarakat Pahami Pembangunan IKN Secara Utuh

JAKARTA - Masyarakat diharapkan dapat memahami secara utuh pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Harapannya orang memahami Ibu Kota Nusantara secara utuh, apa yang sudah dilakukan hingga ke depannya sampai dengan 2045,” ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Firmananur dalam acara Nusantara Fair 2024 di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Nusantara Fair 2024 dikatakan Firmananur merupakan bagian dari strategi sosialisasi IKN.

"Ini bagian dari tidak terpisahkan dari seluruh strategi komunikasi, yang kita kembangkan ada berbagai event, salah satunya ini,” ujarnya.

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Sosial Budaya Masyarakat Otorita IKN, Gede Benny Subawa menyambut baik saran Anggy Umbara, seorang sutradara film, untuk menerapkan konsep dan teknologi canggih dalam pengembangan creative hub dan theme park.

Subawa menegaskan OIKN akan melibatkan insan seni dalam membangun infrastruktur tersebut, termasuk mengundang Anggy untuk berkolaborasi dengan tim yang sudah ada dalam pembangunan creative hub di IKN.

Kendati demikian, dia mengakui jika tantangan dalam membangun Creative Hub ini adalah masih belum banyaknya produk kreatif lokal yang memiliki kualitas setara dengan produk asing dalam skala industri.

“Maka diperlukan sinergi maupun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membangun infrastruktur creative hub dari produk lokal,” katanya.