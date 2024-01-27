Tidak Ada Transaksi Tunai di IKN, Semua Cashless

JAKARTA - Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menegaskan model transaksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak lagi berbentuk tunai, melainkan cashlees.

Hal tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan kota menjadi smart city. Sehingga pembangun akan diarahkan semaksimal mungkin menggunakan teknologi digital.

"Karena nantinya di IKN itu Insya Allah cashless ya. Semuanya nanti akan pakai digital sehingga kita harus mempersiapkan itu dengan baik," kata Bambang di Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Adapun saat ini, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang akan mendukung sistem transaksi non tunai di IKN.

"Alhamdulillah hari ini kita terima kasih ada ibu Wadirut (Wakil Direktur Utama) Mandiri mengiringi kita dari sisi digital financing ya karena itu juga sangat penting," sambungnya.