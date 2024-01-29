Tinjau Pasar di Jateng, Jokowi Cek Harga Bahan Pokok dan Bagikan Bansos

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari ini, Senin (29/1/2024). Jokowi datang antara lain untuk mengecek harga-harga kebutuhan pokok.

Setibanya di pasar, Presiden Jokowi disambut pedagang dan masyarakat setempat. Presiden kemudian langsung menghampiri pedagang dan menanyakan kondisi harga sejumlah bahan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah.

"Ya ini saya sudah hampir dua minggu enggak pernah masuk pasar, saya ingin cek di Pasar (Mungkid) Magelang," ujar Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan.

Berdasarkan pengamatannya, harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Mungkid terpantau stabil. Cabai rawit misalnya, berada pada harga Rp30 ribu per kilogram.

"Ya hampir semuanya baik, cabai rawit sekarang sudah di harga 30 (ribu per kilogram), bawang merah di 20-22 (ribu per kilogram). Paling ada kenaikan sedikit beras, yang lain enggak," jelasnya.