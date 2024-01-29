Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Minta Peran IIF Jadi Solusi Pembiayaan Infrastruktur di RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |12:24 WIB
Sri Mulyani Minta Peran IIF Jadi Solusi Pembiayaan Infrastruktur di RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia Infrastructure Finance tahun memasuki usianya yang ke 14 tahun tepatnya pada 10 Januari 2024 lalu. Di mana, IIF memiliki mandat untuk menjadi katalisator pada pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui aktivitas pembiayaan yang disalurkan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa peran IIF dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur di Indonesia melalui pembiayaan merupakan mandat yang diberikan saat pendiriannya.

“Sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, Saya berharap IIF senantiasa dapat menjadi pemberi solusi dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia” ungkap Sri Mulyani dalam keynote speech di IIF’s Anniversary Dialogue, Senin (29/1/2024).

Selama 14 tahun berkiprah dalam memajukan pertumbuhan infrastruktur, IIF senantiasa berpedoman pada prinsip – prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) sebagai upayanya menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar sekaligus mendorong terciptanya proyek infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

