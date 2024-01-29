Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Senang Bertemu Nasabah Mekaar, Ingatkan Disiplin Nyicil ke Ibu-Ibu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:57 WIB
Jokowi Senang Bertemu Nasabah Mekaar, Ingatkan Disiplin Nyicil ke Ibu-Ibu
Jokowi Senang Bertemu Nasabah Mekaar. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersilaturahmi dengan peserta program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Presiden mengungkapkan perasaan gembiranya karena dapat kembali bertemu dengan para peserta program Mekaar.

“Mungkin lebih dari empat tahun saya tidak berjumpa dengan para nasabah PNM Mekaar dan hari ini di 2024 yang pertama berjumpa adalah nasabah dari Kabupaten Magelang. Saya senang karena semangatnya masih semangat ’45 ibu-ibu semuanya,” ujar Presiden, Senin (29/1/2024).

Presiden merasa senang karena penyaluran pinjaman melalui PNM Mekaar meningkat signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2015. Jumlah nasabah aktif PNM Mekaar saat ini juga mengalami peningkatan dari ribuan menjadi jutaan nasabah.

“Saya juga senang karena di 2015 saat itu yang disalurkan kurang lebih hanya Rp800 miliar untuk kurang lebih 400-an ribu nasabah sekarang sudah yang aktif itu sudah 15,2 juta nasabah dan yang disalurkan Rp237 triliun,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi upaya PNM Mekaar dalam menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Menurut Presiden, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman oleh para nasabah sangat tinggi.

“Saya melihat di PNM Mekaar itu sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan perbankan. Yang nyicilnya disiplin hampir 100 persen. Artinya semuanya disiplin karena yang enggak bisa mengembalikan itu hanya kecil sekali 0,5 persen, kecil sekali,” kata Presiden.

Halaman:
1 2
