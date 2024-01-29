Advertisement
HOT ISSUE

Stabilitas Pangan, Ini Komitmen Ganjar Turunkan Harga Beras

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:44 WIB
Stabilitas Pangan, Ini Komitmen Ganjar Turunkan Harga Beras
Ganjar Komit Turunkan Harga Beras. (Foto: okezone.com)
JAKARTA - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyatakan komitmen menurunkan harga bahan pokok yang cenderung terus menaik, termasuk beras.

"Ada tiga hal yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, bagaimana harga-harga bisa turun, termasuk harga beras," kata Ganjar dalam panggung 'Hajatan Rakyat Maluku' yang digelar di Jl. Pattimura No.1, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (29/1/2024).

Masyarakat menyambut baik dan riuh komitmen Ganjar tersebut. Ganjar pun menanyakan harga beras kepada masyarakat yang hadir. Masyarakat mengungkapkan harga beras saat ini mencapai Rp 18 ribu.

Ganjar menyatakan akan berusaha menjaga stabilitas harga bahan pokok, membuat petani untung dan masyarakat terjangkau daya belinya. Hal itu dengan berbagai program yang disiapkan Paslon Ganjar - Mahfud.

Tak hanya itu, Ganjar kembali mengungkapkan pentingnya program 1 keluarga meskin 1 sarjana untuk peningkatan SDM dibidang pendidikan dan upaya integral dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

