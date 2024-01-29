Berapa Harga Tanah per Meter di Palembang?

Berapa Harga Tanah per Meter di Palembang? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Palembang? Harga tanah di kota dengan penghasil pempek pun menarik untuk diketahui.

Pasalnya harga di kota tersebut terbilang relatif murah dibandingan dengan kota-kota lainnya.

Kota tersebut terletak di tepian sungai dengan sebuah jembatan yang terkenal yaitu jembatan Ampera. Atau kota kedua yang terpadat di Sumatera setelah Kota Medan.

Tetapi Harga tanah di Palembang ini bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran, dan kondisi tanah tersebut.

Lantas berapa harga tanah permeter di palembang?

Dilansir dari berbagai sumber, secara umum harga tanah di Kota Palembang berkisar antara 0,5 hingga 3 juta Rupiah per meter persegi. Nilai rata-rata harga tanah per meter adalah 2 juta Rupiah.