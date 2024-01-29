Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah per Meter di Palembang?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:07 WIB
Berapa Harga Tanah per Meter di Palembang?
Berapa Harga Tanah per Meter di Palembang? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Palembang? Harga tanah di kota dengan penghasil pempek pun menarik untuk diketahui.

Pasalnya harga di kota tersebut terbilang relatif murah dibandingan dengan kota-kota lainnya.

Kota tersebut terletak di tepian sungai dengan sebuah jembatan yang terkenal yaitu jembatan Ampera. Atau kota kedua yang terpadat di Sumatera setelah Kota Medan.

Tetapi Harga tanah di Palembang ini bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran, dan kondisi tanah tersebut.

Lantas berapa harga tanah permeter di palembang?

Dilansir dari berbagai sumber, secara umum harga tanah di Kota Palembang berkisar antara 0,5 hingga 3 juta Rupiah per meter persegi. Nilai rata-rata harga tanah per meter adalah 2 juta Rupiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802/lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305/wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/470/3162507/nusron_wahid-BPpC_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf: Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/470/3162251/nusron_wahid-5h4p_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara, Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160964/fahri_hamzah-HgBh_large.jpg
Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara, Fahri Hamzah: Itu Kabar Baik Sektor Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/470/3156199/tanah_kosong_2_tahun-DYjB_large.jpg
Berikut Kriteria Tanah Kosong 2 Tahun yang Bakal Diambil Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement