HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Jamin Simpanan 559,5 Juta Rekening Nasabah Bank

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:34 WIB
LPS Jamin Simpanan 559,5 Juta Rekening Nasabah Bank
LPS Jamin Simpanan Nasabah Bank. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruh simpanan pada Desember 2023 sebanyak 99,94% dari total rekening.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, angka rekening nasabah tersebut setara 559.561.629 rekening.

"LPS secara berkelanjutan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) agar tetap akomodatif dan sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian dan kinerja perbankan. Pengumuman penetapan TBP dijadwalkan efektif per 1 Februari 2024," jelas Purbaya dalam konferensi pers Hasil KSSK, Selasa (30/1/2024).

Dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS terus diupayakan untuk memperkuat proses pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas SSK serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Kebijakan LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat salah satunya dilakukan melalui percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR yang ditangani oleh LPS.

