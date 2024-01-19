Kantor LPS di IKN Dibangun, 1 Komplek dengan BI-OJK

JAKARTA - Pembangunan Gedung Arthadhyaksa, kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilakukan. Pembangunan kantor LPS itu berada dalam satu kawasan yang sama dengan kantor BI, dan OJK nantinya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan kehadiran kantor LPS di IKN ini juga sekaligus memperkuat ekosistem lembaga keuangan negara di Ibu Kota Baru.

"Kantor ini akan melengkapi ekosistem kantor lembaga perekonomian di IKN karena berada pada satu kawasan bersama BI (Bank Indonesia) yang sudah groundbreaking beberapa waktu lalu, dan kemudian akan segera disusul oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujar Bambang dalam keterangan resminya, Jumat (19/1/2024).

Kepala Otorita IKN menyambut baik dimulainya peletakan batu pertama kantor LPS tersebut. Menurutnya, dimulainya pembangunan kantor LPS ini juga akan semakin meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudha Sadewa, kompleks perkantoran LPS ini akan dibangun dengan konsep hijau (green concept). "LPS telah didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan efisiensi energi sekaligus mereduksi pemanasan global," ungkap Purbaya.

Selain itu, konsep arsitektur kota di mana kantor LPS masuk ke dalam Zona Lembaga Perekonomian bersama kantor Bank Indonesia dan kantor OJK.