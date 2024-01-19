Otorita IKN Bidik Investasi Rp40 Triliun Lebih Tahun Ini

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan nilai investasi yang masuk ke IKN sepanjang tahun 2024 lebih dari Rp40 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menargetkan nilai investasi yang masuk ke IKN sepanjang tahun 2024 ini akan lebih besar ketimbang tahun 2023 sebesar Rp41, 4 triliun.

Mengingat porsi pembangunan IKN menggunakan kas negara hanya 20% dari total proyeksi kebutuhan dana Rp466 triliun.

"Tentu ada target, tapi belum bisa kita sampaikan sekarang. Kita bisa lihat 2023 kemarin dalam periode 4 bulan, September sampai Desember itu bisa sekitar Rp41 triliun jadi kita optimislah itu sesuatu yang bisa dicapai lebih dari itu (tahun 2024)," ujar Agung dalam konferensi pers virtual dikutip Jumat (19/1/2024).

Agung menjelaskan pembangunan IKN pada tahap awal ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu KIPP 1A, 1B, dan 1C. Fokus pembangunan dikecilkan lagi agar fokus mengembangkan KIPP 1A.

Pembangunan infrastruktur dasar maupun fasilitas kota yang dikontribusikan oleh para investor diarahkan masuk ke kawasan tersebut.