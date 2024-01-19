Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Otorita IKN Bidik Investasi Rp40 Triliun Lebih Tahun Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:30 WIB
Otorita IKN Bidik Investasi Rp40 Triliun Lebih Tahun Ini
Target investasi IKN tahun ini (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan nilai investasi yang masuk ke IKN sepanjang tahun 2024 lebih dari Rp40 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menargetkan nilai investasi yang masuk ke IKN sepanjang tahun 2024 ini akan lebih besar ketimbang tahun 2023 sebesar Rp41, 4 triliun.

Mengingat porsi pembangunan IKN menggunakan kas negara hanya 20% dari total proyeksi kebutuhan dana Rp466 triliun.

"Tentu ada target, tapi belum bisa kita sampaikan sekarang. Kita bisa lihat 2023 kemarin dalam periode 4 bulan, September sampai Desember itu bisa sekitar Rp41 triliun jadi kita optimislah itu sesuatu yang bisa dicapai lebih dari itu (tahun 2024)," ujar Agung dalam konferensi pers virtual dikutip Jumat (19/1/2024).

Agung menjelaskan pembangunan IKN pada tahap awal ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu KIPP 1A, 1B, dan 1C. Fokus pembangunan dikecilkan lagi agar fokus mengembangkan KIPP 1A.

Pembangunan infrastruktur dasar maupun fasilitas kota yang dikontribusikan oleh para investor diarahkan masuk ke kawasan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement