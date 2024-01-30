Menteri Arifin Lapor Pak Bas soal Gedung Heritage ESDM Rusak Imbas Proyek BSI Tower

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif langsung menghubungi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Gedung Heritage Kementerian ESDM yang mengalami kerusakan akibat proyek BSI Tower yang kini dikerjakan PT PP (Persero) Tbk).

"Tadi sudah kita rapat dengan PU dan juga dari Dinas Cagar Budaya. Teman-teman PU minta waktu untuk melakukan analisis, untuk menjadwalkan seperti apa sih nanti proses restorasinya. Pak Arifin langsung ke Pak Basuki," ujarnya, Selasa (30/1/2024).

Dia mengatakan, PT PP sudah menyanggupi akan melakukan restorasi dan nanti ditambahkan dan dicek lagi beberapa titik untuk memastikan tanahnya seperti apa.

"Jadi ada pemantauan memang ini terbukti ada sedikit penurunan di pojok sebelah sini, ada penurunan tapi nggak terlalu signifikan, tapi turun sehingga menyebabkan ada retakan," ujarnya.

Kemudian nanti akan dievaluasi serta ada penjadwalan yang akan dilihat dengan jadwal pembangunan. Pasalnya ada pengerjaan paling kritis saat pembuatan basement.

"Makanya untuk dipasikan sebelum melakukan di sana dan sekarang sudah pilar yang sebelah sini sudah selesai. Nanti pilar yang belum di pinggir jalan sana," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapat Okezoner, terlihat memang Gedung Heritage berada di tengah dua proyek besar, yakni MRT Jakarta dan proyek BSI Tower.