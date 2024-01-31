Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA Bidik Kredit UMKM Tumbuh Double Digit di 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |07:04 WIB
BCA Bidik Kredit UMKM Tumbuh <i>Double Digit</i> di 2024
Direktur BCA John Kosasih bicara soal kredit UMKM BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

MATARAM - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membidik kredit UMKM tumbuh double digit tahun ini. Pada akhir tahun 2023 kredit UMKM BCA naik 16%.

"Kita tahun ini ya kalau tahun lalu tumbuh kurang lebih sekitar 16% yang tahun ini dekat-dekat dengan itu kira kira antara sekitar 12%-14%," kata Direktur BCA John Kosasih, Selasa (30/1/2024).

Dia merinci, kredit UMKM menyumbang sekira 30% dari total kredit yang disalurkan perseroan.

Per Desember 2023, kredit korporasi tumbuh 15,0% YoY mencapai Rp368,7 triliun, sedangkan kredit komersial naik 7,5% YoY mencapai Rp126,8 triliun. Sejak menembus level Rp100 triliun pada Mei 2023, kredit UKM terus bertumbuh mencapai Rp107,9 triliun pada akhir tahun 2023, atau naik 16,0% YoY. Pertumbuhan kredit UKM tersebut menjadi yang tertinggi di segmen kredit bisnis.

"Kontribusi sekitar 29% sampai 30%," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, BCA melakukan “Penyerahan 475 sertifikat halal kepada 364 UMKM di Nusa Tenggara Barat." Kegiatan ini digelar di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Lombok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180685/bca_syariah-5RGE_large.jpg
BCA Syariah Bukukan Pembiayaan Rp12,2 Triliun, 24,8% di Sektor Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement