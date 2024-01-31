BCA Bidik Kredit UMKM Tumbuh Double Digit di 2024

MATARAM - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membidik kredit UMKM tumbuh double digit tahun ini. Pada akhir tahun 2023 kredit UMKM BCA naik 16%.

"Kita tahun ini ya kalau tahun lalu tumbuh kurang lebih sekitar 16% yang tahun ini dekat-dekat dengan itu kira kira antara sekitar 12%-14%," kata Direktur BCA John Kosasih, Selasa (30/1/2024).

Dia merinci, kredit UMKM menyumbang sekira 30% dari total kredit yang disalurkan perseroan.

Per Desember 2023, kredit korporasi tumbuh 15,0% YoY mencapai Rp368,7 triliun, sedangkan kredit komersial naik 7,5% YoY mencapai Rp126,8 triliun. Sejak menembus level Rp100 triliun pada Mei 2023, kredit UKM terus bertumbuh mencapai Rp107,9 triliun pada akhir tahun 2023, atau naik 16,0% YoY. Pertumbuhan kredit UKM tersebut menjadi yang tertinggi di segmen kredit bisnis.

"Kontribusi sekitar 29% sampai 30%," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, BCA melakukan “Penyerahan 475 sertifikat halal kepada 364 UMKM di Nusa Tenggara Barat." Kegiatan ini digelar di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Lombok.