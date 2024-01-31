Ternyata Segini Harga Tanah per Meter di Depok

JAKARTA - Harga tanah di Depok berkisar antara Rp 3-7 juta per meter persegi. Namun tidak sedikit tanah yang memiliki harga dibawah maupun di atas harga tersebut.

Seperti yang diketahui, memiliki tanah sangat menjanjikan agar mendapatkan investasi jangka panjang. Sebab, harga tanah sangat dibutuhkan serta harga yang terus meningkat sepanjang waktu seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Harga tanah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lokasi, ukuran, aksesibilitas, dan fasilitas publik terdekat yang membuatnya berbeda dengan wilayah lainnya.

Rata-rata harga tanah tertinggi di Kota Depok yang berada di Kecamatan Cilandak dengan rata-rata sebesar Rp 8.000.000 per meter persegi. Diikuti oleh Kecamatan Cinere dengan rata-rata sebesar Rp 7.560.833 per meter persegi dan Jagakarsa dengan rata-rata Rp 7.000.000 per meter persegi.

BACA JUGA: Perbandingan Harga Tanah per Meter di Surabaya dan Jakarta

Lalu wilayah lain di Depok seperti Cimanggis memiliki median harga tanah di angka yang sama, Rp 12 juta/m2. Nilai tambah properti disini adalah dekat dengan kawasan niaga Depok serta memiliki akses tol ke Cinere-Jagorawi.