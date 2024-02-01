Advertisement
HOME FINANCE

KTNA: Mekanisasi Pertanian Berjalan Masif

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:20 WIB

Ketua KTNA Jawa Barat Otong Wiranta pastikan penggunaan alat mesin pertanian berjalan dengan masif (Foto:Dok Kementerian Pertanian)
BANDUNG - Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta memastikan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi di wilayah sentra produksi pertanian Jawa Barat berjalan secara masif. Dia menuturkan, penggunaan mekanisasi memiliki dampak positif terhadap perkembangan produksi yang terus meningkat di setiap tahunya.

"Secara persentase angka produksi di wilayah kami meningkat karena para petani mampu mengoperasikan mekanisasi hasil bantuan pemerintah," ujar Otong, pada Kamis, (1/2/2024).

Otong mengatakan, pemerintah sejauh ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap nasib petani di Jawa Barat. Di antaranya adalah akses petani terhadap saprodi berupa pupuk, benih sampai bantuan alsintan seperti combain harvester yang mampu menambah produksi jika menggunakan power thrasher.

"Alhamdulillah produksi di bandung raya menjadi lebih cepat dan hasilnya berdampak langsung pada nilai kesejahteraan petani," katanya.

Pemerhati Pangan yang juga Sekjen Komunikasi Kerukunan Antar Suku (FKKAS), Achmad Sazali menilai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menggencarkan teknologi mekanisasi sebagai konsep pertanian modern adalah langkah yang sangat tepat bagi kemajuan masa depan bangsa.

Karena itu, bagi Sazali, pemerintah selama 10 tahun terakhir telah memperkuat pondasi pertanian menjadi lebih modern. Dia berharap, pembangunan pertanian mendapat dukungan yang lebih kuat dari semua pihak.

"Mekanisasi itu menghemat biaya produksi dan juga mampu menekan losses," katanya.

1 2
